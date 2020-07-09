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"Мы расстроены, хороший человек". Соседи рассказали о губернаторе Хабаровского края — видео

Местные жители отметили, что Сергей Фургал, став главой региона, "закрылся" охраной и тонированными стёклами. Но ни с кем не конфликтовал.

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Видео © LIFE

Соседи задержанного губернатора Хабаровского края рассказали Лайфу, что Сергей Фургал — очень отзывчивый и положительный человек. По словам местных жителей, при нём в регионе улучшились дороги, а многие люди, жившие в аварийных домах, получили квартиры.

Очень несправедливо, очень обидно и жалко. Он всегда отзывчивый, здоровается. Плохого вообще не могу ничего сказать. Помогает с дорогами, раньше тут проехать было невозможно. Очень хороший человек, мы очень все расстроены, — рассказала соседка Фургала.

Она также поделилась, что её бабушка стала одной из тех, кто получил новую квартиру вместо аварийного жилья. Ещё один местный житель, проживающий по соседству с Фургалом, рассказал, что тот всегда при встрече поддерживал с ним разговор, однако, заняв должность губернатора, "закрылся" охраной и тонированными стёклами.

Общается, проедет — поздоровается, спросит, как дела. Как ушёл в губернаторы, так и закрыли его: впереди — охрана, сзади — темно, ничего не видно, кто проехал — неизвестно. Теперь известно, что сделали, — отметил мужчина.

Напомним, сегодня утром в Хабаровске задержали губернатора края Сергея Фургала. Его подозревают в организации покушений на предпринимателей в 2004–2005 годах. Также Фургала проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского края, а также в Амурской области. Задержанного губернатора доставили в Москву. Следственные действия будут проходить в столице.

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