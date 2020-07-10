В Хабаровске не знают, когда будет назначен новый врио главы региона

Правительство Хабаровского края не знает, когда именно будет назначен новый врио главы региона, должность которого совмещена с постом руководителя кабмина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя правительства края.

— Пока не известно, когда решится вопрос с назначением исполняющего обязанности главы правительства края. Процедура его назначения также непонятна, — уточнил собеседник агентства.

Как сообщает ТАСС, региональное правительство, равно как и парламент края, продолжает вести работу в обычном режиме. В данную минуту проходит заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.