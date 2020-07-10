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В Хабаровске не знают, когда будет назначен новый врио главы региона

При этом правительство и парламент края продолжают работу в обычном режиме.

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Фото © Официальный сайт президента России

Правительство Хабаровского края не знает, когда именно будет назначен новый врио главы региона, должность которого совмещена с постом руководителя кабмина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя правительства края.

Пока не известно, когда решится вопрос с назначением исполняющего обязанности главы правительства края. Процедура его назначения также непонятна, — уточнил собеседник агентства.

Как сообщает ТАСС, региональное правительство, равно как и парламент края, продолжает вести работу в обычном режиме. В данную минуту проходит заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле его дома. СК подозревает его в причастности к особо тяжким преступлениям на территории региона, а также Приморского края и Амурской области. Ранее его доставили в московский ИВС на Петровке.

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