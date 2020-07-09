Задержанный губернатор Фургал не признаёт свою вину

Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признаёт свою вину в инкриминируемых преступлениях. Об этом сообщил член ОНК Москвы, корреспондент RT Борис Клин.

— Конечно, вины не признаю, о чём тут говорить? Если сказать, что я возмущён и шокирован, это значит — не сказать ничего, — передал Клин слова главы Хабаровского края.

Отмечается, что Фургала разместили в двухместной камере и выдали все необходимые гигиенические принадлежности. Членов ОНК губернатор встретил в спортивном костюме и майке с фамилиями сборной России по кёрлингу. Ни о каком-либо давлении в свою сторону он не сообщал.

— Выглядел губернатор вполне бодро, хотя признался, что уже почти сутки не спал. Своё настроение охарактеризовал как спокойное и уверенное, — добавил Клин.