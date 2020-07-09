Фургалу предъявили обвинение в организации убийств и покушении

Следственный комитет России предъявил обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в организации убийств и покушении. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что, по данным следствия, Фургал имеет отношение к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, которые были совершены ОПГ в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Следствие уже допросило губернатора в качестве обвиняемого. Ходатайство о его аресте направят в суд завтра, 10 июля.

Напомним, Сергей Фургал был задержан утром 9 июля в Хабаровске. Его также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области. СКР показал видео, как задержанного губернатора доставляли в Москву.