Ходатайство об аресте Фургала направят в суд 10 июля

Следственный комитет направит ходатайство об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Басманный суд Москвы завтра, 10 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе суда сообщили, что сегодня материалы в отношении Фургала не поступили, рабочий день уже закончен.
По данным СМИ, продолжается допрос губернатора. Ночь он проведёт в изоляторе временного содержания.
Напомним, Сергей Фургал был задержан утром 9 июля в Хабаровске. Его подозревают в организации покушений на предпринимателей в 2004–2005 годах. Фургала проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области. СКР показал видео, как задержанного губернатора доставляли в Москву.
Лайф показывал коттедж Фургала в Хабаровске, снятый с коптера, поговорил с его соседями, а также рассказал, кто мог быть исполнителем убийств, в организации которых подозревают хабаровского губернатора.