Ходатайство об аресте Фургала направят в суд 10 июля

Следственный комитет направит ходатайство об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Басманный суд Москвы завтра, 10 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе суда сообщили, что сегодня материалы в отношении Фургала не поступили, рабочий день уже закончен.

По данным СМИ, продолжается допрос губернатора. Ночь он проведёт в изоляторе временного содержания.