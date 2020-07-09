Эксперт — о деле Фургала: Давность по таким преступлениям определяется судом

Адвокат Московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников прокомментировал опасения некоторых экспертов, что у задержанного губернатора Сергея Фургала велики шансы избежать тюрьмы из-за сроков давности инкриминируемых ему преступлений. По словам собеседника Лайфа, сроки давности в данном случае определяются судом. Он отметил, что, если речь идёт о возможных заказных убийствах, не важно, кто их совершил: должностное положение не может здесь являться индульгенцией.

— Вопрос о применении срока давности к лицу в данном случае будет решать суд. Всё укладывается в прописанные законом нормы. Давность по таким преступлениям, согласно ст. 78 УК РФ, применяется судом, а не наступает автоматически, — объяснил Мельников.

Эксперт добавил, что высокая должность Фургала могла сыграть против него только в одном контексте — мол, не будь он губернатором, дело 16-летней давности могло и вовсе не "всплыть".

— Вполне возможно, что нынешнее положение задержанного сыграло свою роль, но важно не почему его задержали, а имеет ли он отношение к совершённым преступлениям. Может, не стал бы он губернатором, никто бы не поднимал такое старое дело, но так как стал — начали его досконально проверять и вышли на это дело, — рассуждает он. — Даже если повышенное внимание к событиям такой давности вызвано сегодняшним его губернаторством, то важен только один вопрос — имел ли он отношение к совершённым преступлениям.