АСИ назвало регионы России с лучшим инвестклиматом по итогам 2019 года

Агентство стратегических инициатив (АСИ) традиционно представило Национальный рейтинг инвестклимата в регионах по итогам 2019 года. Лидером осталась Москва, однако в тройке лучших регионов произошли изменения. Рейтинг президенту РФ Владимиру Путину представила глава АСИ Светлана Чупшева.

Итак, первое место у столицы, на втором месте снова Татарстан. А в тройке лидеров есть изменения — Тульская область поднялась с шестого места и сместила Тюменскую, которая была третьей год назад, а сейчас расположилась на двенадцатом месте.

В топ-10 также попали Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Белгородская и Калужская области, Башкирия и Ярославская область. Верхние позиции во второй десятке занимают Новгородская (она, к слову, за последние годы поднялась с 63-го на 11-е место), Тюменская и Ленинградская области, ХМАО.

Самый большой скачок за год совершила Нижегородская область — поднялась с 57-го места на 18-е. Также лидерами роста в инвестрейтинге стали Крым, Севастополь, Калмыкия, Забайкалье.

В этом году в топ-20 также попал один дальневосточный регион — Якутия. А вот Хабаровский край, о котором сегодня говорят из-за задержания губернатора, за неполные два года, пока Сергей Фургал был у власти, упал на 45 мест — с 18-й на 63-ю строку.

Итоги рейтинга Лайфу прокомментировал губернатор Новгородской области, первый глава АСИ Андрей Никитин. Он подчеркнул, что рейтинг — это не просто "бумажка". Он составляется на основе опросов бизнеса, насколько им комфортно работать с местными властями, насколько меньше стало бумажной волокиты.

— Предприятия меньше возятся с бумажками, больше занимаются своими задачами. А население это чувствует за счёт появления новых рабочих мест, — отметил он.

При этом Никитин считает, что в рейтинге за 2020 год необходимо будет проанализировать то, как на инвестклимате отразилась пандемия коронавируса.

— Итоги последствий коронавируса должны быть учтены в 2020 году. Вообще, много новых показателей надо будет включить в следующий год, — добавил глава Новгородской области.