Участнику Pussy Riot Верзилову назначили психиатрическую экспертизу из-за отравления в 2018 году

Художнику-акционисту и участнику Pussy Riot Петру Верзилову назначили психиатрическую экспертизу после комы из-за отравления два года назад. Об этом рассказал его адвокат Леонид Соловьёв "Интерфаксу".
— На допросе Петра Верзилова выяснилось, что ему назначили психиатрическую экспертизу, поскольку он был в коме после отравления в 2018 году, — сказал Соловьёв.
Также адвокат добавил, что обратился к следствию с ходатайством о прекращении дела Верзилова в связи с малозначительностью его деяния. Он отметил, что художник-акционист никогда не скрывал факта двойного гражданства.
Напомним, ранее в отношении Петра Верзилова возбудили уголовное дело о двойном гражданстве. У него помимо российского оказался и канадский паспорт.
В сентябре 2018 года участник Pussy Riot Пётр Верзилов в тяжёлом состоянии попал в токсикологическую реанимацию с подозрением на отравление. Родные вызвали медиков из-за того, что у активиста после возвращения из ресторана резко возникли проблемы с речью. Позднее Верзилова направили в Германию для прохождения лечения. Как писал Лайф, адвокат художника-акциониста попросил СКР проверить версию об отравлении. По словам немецких медиков, он подвергся воздействию вещества, которое поражает нервную систему.