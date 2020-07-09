Участнику Pussy Riot Верзилову назначили психиатрическую экспертизу из-за отравления в 2018 году

Художнику-акционисту и участнику Pussy Riot Петру Верзилову назначили психиатрическую экспертизу после комы из-за отравления два года назад. Об этом рассказал его адвокат Леонид Соловьёв "Интерфаксу".

— На допросе Петра Верзилова выяснилось, что ему назначили психиатрическую экспертизу, поскольку он был в коме после отравления в 2018 году, — сказал Соловьёв.

Также адвокат добавил, что обратился к следствию с ходатайством о прекращении дела Верзилова в связи с малозначительностью его деяния. Он отметил, что художник-акционист никогда не скрывал факта двойного гражданства.

Напомним, ранее в отношении Петра Верзилова возбудили уголовное дело о двойном гражданстве. У него помимо российского оказался и канадский паспорт.