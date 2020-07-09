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В Тверской области из-за взрыва газа в жилом доме погибла женщина — видео

Следователи проводят проверку по факту случившегося.

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Видео © Следственное управление Следственного комитета РФ по Тверской области

В Вышнем Волочке произошёл взрыв бытового газа, в результате чего погибла женщина 1988 года рождения. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тверской области.

Отмечается, что по факту произошедшего организована доследственная проверка. Согласно предварительным данным, в квартире на первом этаже пятиэтажки произошёл хлопок бытового газа.

В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как из окна валит тёмный дым, работают полиция и спасатели.

Сейчас на месте происшествия находятся правоохранительные органы, выясняются все обстоятельства случившегося.

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