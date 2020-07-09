PayPal с 31 июля прекратит внутренние переводы в России

Международная платёжная система PayPal с 31 июля прекращает переводы между пользователями внутри России. Об этом сообщается на сайте системы.

— Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что офис PayPal в Москве сохранится.