PayPal с 31 июля прекратит внутренние переводы в России

Международная платёжная система PayPal с 31 июля прекращает переводы между пользователями внутри России. Об этом сообщается на сайте системы.
— Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal, — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что офис PayPal в Москве сохранится.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что в России вступил в силу запрет на "банковский роуминг". Согласно нему банки больше не взимают комиссию за денежные переводы внутри одной кредитной организации между регионами. Отмечается, что филиалы и подразделения банка входят в его единую структуру и переводы между ними являются обычными внутренними переводами.