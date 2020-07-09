Власти Сербии передумали вводить комендантский час в Белграде

Национальный кризисный штаб Сербии отказался от введения комендантского часа в Белграде с 10 по 13 июля. Об этом заявила премьер-министр страны Ана Брабич, передаёт портал Kurir. Вместо этого в столице будут действовать строгие ограничения на собрания численностью более десяти человек. Кроме того, вводятся ограничения рабочего времени в закрытых помещениях.

— Полностью запрещается организация массовых собраний свыше 10 человек, в помещениях и на открытом пространстве, вводится ограничение числа людей в закрытых помещениях по принципу один человек на четыре квадратных метра и ограничение рабочего времени объектов с пятницы от 21:00 до 6:00 вплоть до улучшения ситуации, — указала она, добавив, что муниципальным властям предстоит принять решение о тех или иных ограничениях самостоятельно.

В то же время, как передаёт Mondo, Брабич разъяснила, что для введения комендантского часа в Белграде должно быть объявлено чрезвычайное положение. В связи с этим власти страны намерены сделать "промежуточный шаг" в направлении режима ЧП. Однако других подробностей пока нет.