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Сборная России осенью проведёт товарищеские матчи со Швецией и Молдавией

Стали известны даты и место проведения матчей нашей национальной команды осенью.

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Фото © Пресс-служба сборной России

На сайте РФС сообщается, что 8 октября сборная России сыграет со Швецией в Сольне на "Френдс-арене", а 12 ноября состоится матч с Молдавией в Кишинёве на стадионе "Зимбру". Время начала матчей будет сообщено дополнительно.

УЕФА определил даты проведения контрольных матчей, которые по объективным причинам не были сыграны в марте текущего года. 8 октября сборная России встретится на выезде со Швецией и 12 ноября — с Молдавией. Думаю, это хороший вариант и для нас, и для национальных федераций этих стран. Таким образом, с учётом игр Лиги наций сборная России проведёт в октябре и ноябре по три матча, — отметил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Ранее стало известно, что подопечные Черчесова проведут домашние матчи Лиги наций в Москве: 3 сентября состоится игра с Сербией, 11 октября — с Турцией, а 14 октября — с Венгрией. Все матчи начнутся в 21:45, а стадионы объявят дополнительно.

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