Сборная России осенью проведёт товарищеские матчи со Швецией и Молдавией

На сайте РФС сообщается, что 8 октября сборная России сыграет со Швецией в Сольне на "Френдс-арене", а 12 ноября состоится матч с Молдавией в Кишинёве на стадионе "Зимбру". Время начала матчей будет сообщено дополнительно.
⚡ Ура! Этой осенью сыграем два контрольных матча – против Швеции и Молдавии ⚡#НашиПарни #СборнаяРоссии #футбол pic.twitter.com/T46nh4PBuK— Сборная России (@TeamRussia) July 9, 2020
— УЕФА определил даты проведения контрольных матчей, которые по объективным причинам не были сыграны в марте текущего года. 8 октября сборная России встретится на выезде со Швецией и 12 ноября — с Молдавией. Думаю, это хороший вариант и для нас, и для национальных федераций этих стран. Таким образом, с учётом игр Лиги наций сборная России проведёт в октябре и ноябре по три матча, — отметил главный тренер сборной Станислав Черчесов.
Ранее стало известно, что подопечные Черчесова проведут домашние матчи Лиги наций в Москве: 3 сентября состоится игра с Сербией, 11 октября — с Турцией, а 14 октября — с Венгрией. Все матчи начнутся в 21:45, а стадионы объявят дополнительно.