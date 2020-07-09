Сборная России осенью проведёт товарищеские матчи со Швецией и Молдавией

На сайте РФС сообщается, что 8 октября сборная России сыграет со Швецией в Сольне на "Френдс-арене", а 12 ноября состоится матч с Молдавией в Кишинёве на стадионе "Зимбру". Время начала матчей будет сообщено дополнительно.

— УЕФА определил даты проведения контрольных матчей, которые по объективным причинам не были сыграны в марте текущего года. 8 октября сборная России встретится на выезде со Швецией и 12 ноября — с Молдавией. Думаю, это хороший вариант и для нас, и для национальных федераций этих стран. Таким образом, с учётом игр Лиги наций сборная России проведёт в октябре и ноябре по три матча, — отметил главный тренер сборной Станислав Черчесов.