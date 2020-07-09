Тренер Нурмагомедова заявил, что поддержит спортсмена, если тот завершит карьеру после смерти отца

🔊 @akajav won't speculate on Khabib Numagomedov's future after the tragic passing of his father, but he'll be there to support him whatever his choice may be #TLTS@lthomasnews pic.twitter.com/UBxhePAIKk — MMA on SiriusXM (@MMAonSiriusXM) July 7, 2020

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что будет поддерживать своего протеже вне зависимости от того, какое решение тот примет по поводу своей карьеры в связи со смертью отца. Об этом он рассказал в интервью SiriusXM.

— Если он захочет драться, буду я рядом с ним. Если нет — тоже. Я поддержу Хабиба, даже если он завершит карьеру, — сказал Мендес.

Наставник обладателя пояса чемпиона UFC в лёгком весе признался, что не знает, что именно происходит в голове у Нурмагомедова в эти дни и как ситуация отразится на его бое в сентябре, однако выразил уверенность, что спортсмен в любом случае хочет продолжать наследие своего отца и уже имеет неплохой тренерский опыт.

— Он занимается этим на протяжении последних четырёх-пяти лет. Он помогал тренировать своего двоюродного брата, Ислама, а также и других восходящих молодых звёзд, — заявил Мендес.