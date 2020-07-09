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Тренер Нурмагомедова заявил, что поддержит спортсмена, если тот завершит карьеру после смерти отца

По его словам, звезда ММА в любом случае будет продолжать тренировать.

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Фото © Александр Демьянчук / ТАСС

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что будет поддерживать своего протеже вне зависимости от того, какое решение тот примет по поводу своей карьеры в связи со смертью отца. Об этом он рассказал в интервью SiriusXM.

Если он захочет драться, буду я рядом с ним. Если нет — тоже. Я поддержу Хабиба, даже если он завершит карьеру, — сказал Мендес.

Наставник обладателя пояса чемпиона UFC в лёгком весе признался, что не знает, что именно происходит в голове у Нурмагомедова в эти дни и как ситуация отразится на его бое в сентябре, однако выразил уверенность, что спортсмен в любом случае хочет продолжать наследие своего отца и уже имеет неплохой тренерский опыт.

Он занимается этим на протяжении последних четырёх-пяти лет. Он помогал тренировать своего двоюродного брата, Ислама, а также и других восходящих молодых звёзд, — заявил Мендес.

Напомним, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова скончался 3 июля в Москве на 58-м году жизни. Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля и переболел коронавирусом. Из-за осложнений его пришлось перевезти в Москву, он впал в кому.

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