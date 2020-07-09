Галина Сергеевна из "Папиных дочек" прокомментировала скандал вокруг её романа с 46-летним Авербухом

Недавно стало известно о чувствах 25-летней звезды "Папиных дочек" и 46-летнего известного фигуриста Ильи Авербуха. Сами влюблённые не стали отрицать свой роман, но прокомментировали его довольно сдержанно, не желая выкладывать на всеобщее обозрение подробности личной жизни. Однако среди поклонников разразилась буря. Часть поддерживала девушку, другие не могли поверить, что у Галины Сергеевны роман с мужчиной, который намного её старше. И всем хотелось знать как можно больше.
Фото © Instagram / liza_arzamasova, averbukhofficial
Актриса решила обратиться к взволнованным поклонникам, написав в "Инстаграме" пост, где выразила недоумение по поводу возникшего ажиотажа. Лиза попросила проявить уважение к её выбору и отметила, что "не любит и пока не умеет говорить на тему личной жизни".
Ребят... Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я всё та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз... И критику, и "рекомендации", и советы о том, что мне "нужно", и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи. Вопрос у меня серьёзный: чего случилось-то в нашем королевстве??? ☺️🙏🏻 Мы с вами вместе в Сети часто обсуждали серьёзные философские вопросы, находили взаимопонимание, с юмором реагировали на сложные ситуации, проявляли такт и деликатность. И вдруг такой "взрыв на макаронной фабрике"... Вы чего?
Лиза Арзамасова
Фото © Instagram / liza_arzamasova
В этот раз артистку поддержали не только подписчики, но и звёзды, которые не понаслышке знают, как категоричны порой бывают фанаты. Отметился в комментариях и актёр и коллега по "Папиным дочкам" Филипп Бледный, с которым Лизе Арзамасовой приписывали роман. Он посоветовал девушке жить своей жизнью и никого не слушать.
Это твоя жизнь, живи её так, как хочется тебе!
filippblednyi
Фото © Telegram / Немалахов
Лиза, дорогая! Ты замечательная! Просто иди дальше и свети, как это было всегда! И будь счастлива! Ты этого заслуживаешь!
trodriguezzz
Лиза! Наш цветочек🌸 будь счастлива и не обращай внимания! Люблю
likakashirina
Илья Авербух ранее высказался о романе довольно лаконично. "Мы действительно с Лизой встречаемся и строим наши отношения... Что я ещё могу тут сказать?" — приводит его слова МК. Выбор фигуриста поддержал его отец Изяслав Наумович. А вот бывшая супруга Авербуха Ирина Лобачёва не так однозначно отнеслась к ситуации. "Неизвестно, что получится из этого романа. Я думаю, что наш сын не очень этому рад. Ну, а может, и рад. Кто знает?" — прокомментировала она МК.
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