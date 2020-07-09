Галина Сергеевна из "Папиных дочек" прокомментировала скандал вокруг её романа с 46-летним Авербухом

Ребят... Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я всё та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз... И критику, и "рекомендации", и советы о том, что мне "нужно", и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи. Вопрос у меня серьёзный: чего случилось-то в нашем королевстве??? ☺️🙏🏻 Мы с вами вместе в Сети часто обсуждали серьёзные философские вопросы, находили взаимопонимание, с юмором реагировали на сложные ситуации, проявляли такт и деликатность. И вдруг такой "взрыв на макаронной фабрике"... Вы чего?

Лиза Арзамасова