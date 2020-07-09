Лобода снялась в откровенном бикини, поразив поклонников длиной своих ног

37-летняя Светлана Лобода отправилась на отдых и показала поклонникам в "Инстаграме" горячее фото. Певица снялась на фоне красивого пейзажа, наслаждаясь солнечными лучами. Для эффектного кадра она надела маленькое чёрное бикини. И оставила подпись: "Мечты, которые стали реальностью".

Фото © Instagram / lobodaofficial

Чтобы продемонстрировать стройную фигуру во всей красе, артистка встала на носочки, из-за чего её ноги стали выглядеть ещё более длинными. А тонкая талия и плоский живот певицы напомнили о результатах долгих тренировок. Однако недавно Светлана отметила, что внешняя привлекательность должна сочетаться с внутренней, иначе в ней нет смысла. "Красота тела может привлечь истинных поклонников, но для того, чтобы удержать их, требуется красота души", — процитировала она в своём аккаунте.

Фото © Instagram / lobodaofficial

В "Инстаграме" певице уже удалось привлечь 5,8 млн поклонников, которые, несмотря ни на что, не устают делать комплименты её фигуре. И на этот раз они восхитились не только изящными формами артистки, но и её "бесконечными" ногами.

Хочется сказать 🤣🤣 повезло, такая стройная 🙈 а потом думаю, что какой тут повезло, спорт, питание, ограничения. Умница, фигура — огонь irina.misura

Фото © Instagram / lobodaofficial

Какая фигурка у вас классная sergiygrin2017

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