Жена Газманова выложила соблазнительное фото в бикини, разрушив все стереотипы о женщинах за 50

Жена 68-летнего народного любимца Марина Газманова не перестаёт удивлять подписчиков. На этот раз она поделилась в "Инстаграме" снимком, где позировала, лёжа на песке в соблазнительной позе. Возлюбленная певца надела красное бикини, продемонстрировав изящную фигуру и длинные стройные ноги.
В комментариях Марина отметила, что возраст — это состояние души, а в подписи указала, что в трудные минуты своей жизни стала изучать психологию, в результате чего получила важные уроки.
Я пока очень поддерживаю молодость, когда будет невозможно, буду поддерживать здоровье и любопытство. <...> Жизнь должна приносить счастье, а жизнь — это Вы! Мне некогда думать о возрасте, я слишком занята интересным. Миру пофиг, сколько у тебя морщинок и килограмм. Беги, малышка, беги!
Марина Газманова
Активность и любознательность супруги певца не ускользает от внимания её подписчиков, так же как и внешние данные. По мнению юзеров, Марине удаётся оставаться молодой, красивой и сексуальной, несмотря на возраст.
<...> Вы выглядите как девочка, наверное, такой и останетесь до пенсионного возраста
dobro2407_
Какая сексуальная женщина, вау
badavi459
Идеал красоты и женственности
lubovanusevic700
Олег Газманов женился на Марине Муравьёвой (девичья фамилия) в 2003 году после нескольких лет дружбы. В одном из недавних постов она раскрыла секрет их неувядающей любви, заявив, что им в отношениях никогда не было скучно.
Зрелые здоровые отношения — это подарок судьбы или скучно? Как же мне с ним было всегда весело, интересно, мило, забавно, он за любой кипиш! Стоим мы в поле в чём мать родила и хохочем, а изба догорает — это точно про нас. Творить и вытворять! Очень много огня в отношениях. Тушить тоже умеем. Но поджигать — это персональный кайф. То вверх, то вниз... вверх... вниз
Марина Газманова
WOW-stars
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