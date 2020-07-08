Жена Газманова выложила соблазнительное фото в бикини, разрушив все стереотипы о женщинах за 50

Зрелые здоровые отношения — это подарок судьбы или скучно? Как же мне с ним было всегда весело, интересно, мило, забавно, он за любой кипиш! Стоим мы в поле в чём мать родила и хохочем, а изба догорает — это точно про нас. Творить и вытворять! Очень много огня в отношениях. Тушить тоже умеем. Но поджигать — это персональный кайф. То вверх, то вниз... вверх... вниз

Марина Газманова