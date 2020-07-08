В Петербурге арестовали оперного певца, обвиняемого в сексуальном насилии над ребёнком

В Санкт-Петербурге суд арестовал оперного певца и преподавателя вокала Ивана Яворского, обвиняемого в развратных действиях и насилии над несовершеннолетним. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своём телеграм-канале.

— Как полагает следствие, Яворский в период с 01.10.2012 по 01.01.2015 в квартире дома по улице Камышовая, действуя умышленно, из низменных побуждений, совершал в отношении потерпевшего 2001 года рождения насильственные действия сексуального характера, а также развратные действия, — говорится в сообщении.

Из открытых источников известно, что как минимум до 2019 года Яворский был художественным руководителем студии "Восторг" на Невском проспекте, а также сидел в жюри творческих конкурсов и получал благодарности от учеников, получивших награды. Вместе с ним работала известная певица Светлана Вассербаум.

Мужчина является уроженцем Крыма и гражданином Украины, он женат и ранее не судим. Сейчас он считается безработным, также у Яворского отсутствует паспорт и постоянная регистрация в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Mash, после переезда в Петербург Иван подружился с сыном хозяйки, у которой жил в квартире, и однажды его застали в одной постели с мальчиком. Несмотря на громкий скандал, мать не стала заявлять на педофила в полицию, чтобы не травмировать ребёнка, пережившего нервный срыв. И вот через несколько лет потерпевшие нашли в себе силы обратиться в правоохранительные органы, благодаря чему мужчина был задержан.

Следствие заподозрило 35-летнего музыканта и в других эпизодах насилия над несовершеннолетними, проводится проверка. В студии "Восторг", где преподавал Яворский, неоднократно отмечали слишком тесный контакт педагога с детьми, но списывали это на отеческую заботу над подопечными.

Сам фигурант отказался давать показания и протестовал против меры пресечения. Он останется под стражей на два месяца до 5 сентября 2020 года.