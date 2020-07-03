В США выпустили на свободу педофила, которого осудили на 1000 лет

В Соединённых Штатах условно-досрочно освободили педофила, который был приговорён к тысяче лет тюремного заключения. Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что житель Джорджии Питер Мэллори был выпущен после восьми лет отбывания наказания в местах лишения свободы. Это произошло после решения апелляционного суда в мае этого года, который посчитал, что педофил понёс достаточное наказание.

Мэллори удалось задержать в 2011 году за хранение детской порнографии, подделку улик и вторжение в частную жизнь. Полиции удалось его поймать в ходе расследования случаев загрузки порнографических материалов в кампусе Технического колледжа Западной Джорджии, где он работал.

Правоохранители подозревали в совершении данного преступления одного из студентов, однако в ходе обыска на компьютере Питера Мэллори было обнаружено более 26 тысяч файлов с детской порнографией.