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Жители Татарстана сами задержали педофила, набросившегося на девочку — видео

Прохожие увидели, как он повалил девочку на землю и начал срывать с неё одежду.

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Фото © VK / "Мимо Проходил"

В городе Чистополе Республики Татарстан 42-летний мужчина подозревается в нападении на девочку. Задержать его удалось благодаря прохожим. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл в минувшие выходные. Очевидцы сообщают, что мужчина повалил семилетнюю девочку на землю и начал срывать с неё одежду. Происходящее увидела пожилая женщина, она подняла шум. Местные жители выбежали на улицу и задержали нападавшего.

Как удалось установить позднее, подозреваемый состоит на учёте у психиатра. Сейчас против него возбуждено уголовное дело, следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Ранее Лайф рассказывал, почему серпуховский педофил до сих пор не в тюрьме, а семья убитой девочки уехала из России.

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