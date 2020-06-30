Жители Татарстана сами задержали педофила, набросившегося на девочку — видео

В городе Чистополе Республики Татарстан 42-летний мужчина подозревается в нападении на девочку. Задержать его удалось благодаря прохожим. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл в минувшие выходные. Очевидцы сообщают, что мужчина повалил семилетнюю девочку на землю и начал срывать с неё одежду. Происходящее увидела пожилая женщина, она подняла шум. Местные жители выбежали на улицу и задержали нападавшего.

Как удалось установить позднее, подозреваемый состоит на учёте у психиатра. Сейчас против него возбуждено уголовное дело, следствие будет ходатайствовать о его аресте.