"Роскачество" назвало самые манёвренные и эргономичные детские коляски

Молодые родители при выборе коляски для своего ребёнка чаще всего обращают внимание на такие параметры, как манёвренность и эргономичность. Такой вывод на основании результатов своего исследования сделали специалисты "Роскачества".

— При выборе коляски родители отдают приоритет двум основным показателям: манёвренности (за неё отдали голоса 93% респондентов нашего опроса) и эргономике (в приоритете для 88,3%). Это объясняется тем, что до покупки определить манёвренность модели проблематично, — говорится в сообщении ведомства.

Ещё меньше шансов купить удобную коляску у тех, кто выбирает её онлайн. При этом почти 40% респондентов заявили, что обращали внимание на технические параметры аксессуара, но всё равно были разочарованы покупкой.

Помимо опроса "Роскачество" провело свои тесты колясок. В них принимало участие 54 товара. Все они были испытаны по таким показателям, как манёвренность, удобство управления, настройки, чистка, транспортировка, эргономика и возможность хранения. По результатам испытания лучшими моделями оказались коляски ABC Design Salsa 4, Baby Design Husky 2020, Kinderkraft Prime, Easywalker Harvey 2 и Bugaboo Fox.