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54-летний Тайсон удивил фанатов, появившись на пляже в прекрасной форме даже после карантина

Пока все жалуются, что набрали вес за время карантина, Майк Тайсон, напротив, активно показывает своё тело, на котором пандемия ничуть не отразилась.

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Фото © Twitter / BarcaWorldwide

Недавно легенда бокса Майк Тайсон отпраздновал 54-й день рождения. Но, несмотря на возраст, спортсмен всё ещё поражает фанатов своей физической формой. В начале июня папарацци поймали Тайсона во время фотосессии на пляже в Лос-Анджелесе, США. На камеру бывший спортсмен продемонстрировал свою силу, которая, очевидно, никуда не делась.

Фото © Twitter / anotherTDJakes

Мужчина с лёгкостью поднял импровизированную штангу из вёдер с рыбой вместо весов, перевернул пустую клетку для акул и запустил в воздух спасательный круг. По словам фанатов, отличная физическая подготовка Тайсона — это показатель того, что он очень серьёзно настроен вернуться на ринг.

Фото © Twitter / BarcaWorldwide

Свою профессиональную карьеру Тайсон закончил ещё в нулевых. Последний бой боксёра прошёл 11 июня 2005 года. На "пенсии" спортсмен активно поддерживает свой статус легенды, участвуя в ТВ-шоу и съёмках фильмов. А в начале 2020 года он заявил журналистам, что хочет вернуться на ринг. И свежие фотографии его намерения только подтверждают, пишет The Sun.

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