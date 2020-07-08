54-летний Тайсон удивил фанатов, появившись на пляже в прекрасной форме даже после карантина

Недавно легенда бокса Майк Тайсон отпраздновал 54-й день рождения. Но, несмотря на возраст, спортсмен всё ещё поражает фанатов своей физической формой. В начале июня папарацци поймали Тайсона во время фотосессии на пляже в Лос-Анджелесе, США. На камеру бывший спортсмен продемонстрировал свою силу, которая, очевидно, никуда не делась.

Фото © Twitter / anotherTDJakes

Мужчина с лёгкостью поднял импровизированную штангу из вёдер с рыбой вместо весов, перевернул пустую клетку для акул и запустил в воздух спасательный круг. По словам фанатов, отличная физическая подготовка Тайсона — это показатель того, что он очень серьёзно настроен вернуться на ринг.

Фото © Twitter / BarcaWorldwide