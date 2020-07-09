Сегодня любят, завтра ненавидят. Ивлеева обматерила хейтеров, раскритиковавших её за пальбу из автомата

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Телеведущая и блогерша Настя Ивлеева ответила на критику хейтеров, которых возмутила стрельба из автомата на праздновании годовщины её свадьбы с Элджеем. Своими мыслями она поделилась с подписчиками в "Инстаграме".
По мнению Ивлеевой, общественности плевать, когда ты помогаешь людям, фондам и малоимущим, создаёшь благотворительные проекты. Когда же ты стреляешь "на собственной свадьбе" из охолощённого автомата, тебе говорят, что ты зазнался.
— Нормальным ребятам вот что посоветую: никогда не слушайте окружающих, никогда, потому что, если будете слушать, это будет приводить к непоправимым последствиям. Вы же сами видите, что люди творят — тут же они вас любят, завтра они вас ненавидят, — резюмировала телеведущая.
Настя Ивлеева — блогер, ведущая, звезда "Инстаграма". Родилась в Петербурге. После окончания школы поступила на факультет рекламы и связей с общественностью. Работала мастером по маникюру и хостес в ночном клубе. После переезда в Москву училась в школе телевидения. Подробнее о биографии Ивлеевой читайте на сайте uznayvse.ru.
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