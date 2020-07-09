Сегодня любят, завтра ненавидят. Ивлеева обматерила хейтеров, раскритиковавших её за пальбу из автомата

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Телеведущая и блогерша Настя Ивлеева ответила на критику хейтеров, которых возмутила стрельба из автомата на праздновании годовщины её свадьбы с Элджеем. Своими мыслями она поделилась с подписчиками в "Инстаграме".

По мнению Ивлеевой, общественности плевать, когда ты помогаешь людям, фондам и малоимущим, создаёшь благотворительные проекты. Когда же ты стреляешь "на собственной свадьбе" из охолощённого автомата, тебе говорят, что ты зазнался.

— Нормальным ребятам вот что посоветую: никогда не слушайте окружающих, никогда, потому что, если будете слушать, это будет приводить к непоправимым последствиям. Вы же сами видите, что люди творят — тут же они вас любят, завтра они вас ненавидят, — резюмировала телеведущая.