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Развороченные дороги и дома в грязи. Лайф побывал на месте прорыва дамбы в подмосковной Рузе

Причиной ЧП стали обильные осадки в регионе.

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Видео © LIFE

В подмосковной Рузе продолжают устранять последствия прорыва дамбы, в результате которого подтопленными оказались 29 приусадебных участков, а два жилых дома смыло потоком воды. Лайф публикует кадры последствий ЧП.

По состоянию на 10:00 приусадебные участки и дома от воды освобождены,сообщили в главке МЧС РФ по Московской области.

Напомним, потоп в подмосковном городе Рузе произошёл накануне вечером. Причиной стали сильные осадки и, как следствие, прорыв дамбы. Губернатор области Андрей Воробьёв поручил ликвидировать последствия ЧП и оказать помощь пострадавшим в кратчайшие сроки.

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