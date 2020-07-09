Развороченные дороги и дома в грязи. Лайф побывал на месте прорыва дамбы в подмосковной Рузе

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В подмосковной Рузе продолжают устранять последствия прорыва дамбы, в результате которого подтопленными оказались 29 приусадебных участков, а два жилых дома смыло потоком воды. Лайф публикует кадры последствий ЧП.
— По состоянию на 10:00 приусадебные участки и дома от воды освобождены, — сообщили в главке МЧС РФ по Московской области.
Напомним, потоп в подмосковном городе Рузе произошёл накануне вечером. Причиной стали сильные осадки и, как следствие, прорыв дамбы. Губернатор области Андрей Воробьёв поручил ликвидировать последствия ЧП и оказать помощь пострадавшим в кратчайшие сроки.
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