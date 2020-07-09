Развороченные дороги и дома в грязи. Лайф побывал на месте прорыва дамбы в подмосковной Рузе

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В подмосковной Рузе продолжают устранять последствия прорыва дамбы, в результате которого подтопленными оказались 29 приусадебных участков, а два жилых дома смыло потоком воды. Лайф публикует кадры последствий ЧП.

— По состоянию на 10:00 приусадебные участки и дома от воды освобождены, — сообщили в главке МЧС РФ по Московской области.