СМИ: Роспотребнадзор составил список стран, с которыми можно возобновить авиасообщение

Роспотребнадзор составил перечень стран, которые можно рассматривать в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе. Соответствующий документ оказался в распоряжении TourDom.ru.





В список вошли Великобритания, Италия, Польша, Венгрия, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, а также Шри-Ланка, Вьетнам, Китай и Монголия.