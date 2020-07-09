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СМИ: Роспотребнадзор составил список стран, с которыми можно возобновить авиасообщение

В него вошли 13 государств.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Роспотребнадзор составил перечень стран, которые можно рассматривать в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе. Соответствующий документ оказался в распоряжении TourDom.ru.

В список вошли Великобритания, Италия, Польша, Венгрия, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, а также Шри-Ланка, Вьетнам, Китай и Монголия.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Росавиации разработали план восстановления международного авиасообщения. Восстановление полётов предлагается начать со стран СНГ, далее — в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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