СМИ: Роспотребнадзор составил список стран, с которыми можно возобновить авиасообщение

Роспотребнадзор составил перечень стран, которые можно рассматривать в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе. Соответствующий документ оказался в распоряжении TourDom.ru.
В список вошли Великобритания, Италия, Польша, Венгрия, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, а также Шри-Ланка, Вьетнам, Китай и Монголия.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Росавиации разработали план восстановления международного авиасообщения. Восстановление полётов предлагается начать со стран СНГ, далее — в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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