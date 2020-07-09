В Союзе туриндустрии рассказали, когда могут возобновиться полёты в страны СНГ

Авиасообщение между Россией и странами СНГ может возобновиться. Об этом сегодня сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Ранее аналогичное мнение высказывал и глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. По его словам, СНГ является близкой международкой, из-за чего вероятность скорого возобновления полётов туда выше, чем восстановление сообщения с остальным миром.

Напомним, авиасообщение с иностранными государствами Россия прекратила в конце марта. Причиной тому стала пандемия коронавируса. В Роспотребнадзоре заявили, что полёты за рубеж возобновятся тогда, когда риск распространения коронавирусной инфекции снизится до минимальных значений или же исчезнет вовсе. В конце июня Росавиация продлила запрет на международные рейсы до начала августа, но при этом уже разработала план восстановления международного авиасообщения.