В Союзе туриндустрии рассказали, когда могут возобновиться полёты в страны СНГ

Авиасообщение между Россией и странами СНГ может возобновиться. Об этом сегодня сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.
— Возможно, где-то в августе начнутся международные полёты. Скорее всего, это будут страны СНГ, — приводит его слова ТАСС.
Ранее аналогичное мнение высказывал и глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. По его словам, СНГ является близкой международкой, из-за чего вероятность скорого возобновления полётов туда выше, чем восстановление сообщения с остальным миром.
Напомним, авиасообщение с иностранными государствами Россия прекратила в конце марта. Причиной тому стала пандемия коронавируса. В Роспотребнадзоре заявили, что полёты за рубеж возобновятся тогда, когда риск распространения коронавирусной инфекции снизится до минимальных значений или же исчезнет вовсе. В конце июня Росавиация продлила запрет на международные рейсы до начала августа, но при этом уже разработала план восстановления международного авиасообщения.
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