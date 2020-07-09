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В Союзе туриндустрии рассказали, когда могут возобновиться полёты в страны СНГ

Регулярное международное авиасообщение в России закрыто с конца марта.

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Фото © Pixabay

Авиасообщение между Россией и странами СНГ может возобновиться. Об этом сегодня сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Возможно, где-то в августе начнутся международные полёты. Скорее всего, это будут страны СНГ, — приводит его слова ТАСС.

Ранее аналогичное мнение высказывал и глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. По его словам, СНГ является близкой международкой, из-за чего вероятность скорого возобновления полётов туда выше, чем восстановление сообщения с остальным миром.

Напомним, авиасообщение с иностранными государствами Россия прекратила в конце марта. Причиной тому стала пандемия коронавируса. В Роспотребнадзоре заявили, что полёты за рубеж возобновятся тогда, когда риск распространения коронавирусной инфекции снизится до минимальных значений или же исчезнет вовсе. В конце июня Росавиация продлила запрет на международные рейсы до начала августа, но при этом уже разработала план восстановления международного авиасообщения.

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