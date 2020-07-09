Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Москве зафиксировали минимальное с 5 апреля число случаев коронавируса за сутки

Всего в столице CoViD-19 выявили у 227 363 человек.

229

Фото © Pixabay

В Москве за прошедшие сутки зафиксировали 568 случаев коронавируса, что стало минимальным показателем с 5 апреля. Тогда число новых пациентов с CoViD-19 составило 536. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

Отмечается, что суточный прирост в столице оказался на уровне 0,25% — это наименьший результат среди всех российских регионов.

Также за сутки в Москве было подтверждено 32 летальных исхода, а 1173 пациента были выписаны из больниц после прохождения лечения. Всего в городе зафиксировано 227 363 случая CoViD-19.

Ранее Лайф сообщал, что в России за сутки выявили 6509 случаев коронавируса.

Выбор редакции

Loading...