В Москве зафиксировали минимальное с 5 апреля число случаев коронавируса за сутки

В Москве за прошедшие сутки зафиксировали 568 случаев коронавируса, что стало минимальным показателем с 5 апреля. Тогда число новых пациентов с CoViD-19 составило 536. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

Отмечается, что суточный прирост в столице оказался на уровне 0,25% — это наименьший результат среди всех российских регионов.

Также за сутки в Москве было подтверждено 32 летальных исхода, а 1173 пациента были выписаны из больниц после прохождения лечения. Всего в городе зафиксировано 227 363 случая CoViD-19.