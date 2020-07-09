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За сутки в России выявили 6509 случаев коронавируса

За весь период с начала эпидемии выздоровело уже 481 316 пациентов.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

За сутки в России выявлено ещё 6509 случаев коронавируса, при этом у 27,3% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксирован 707 301 случай во всех 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости заболевших — Москва (+586 случаев за сутки), Петербург (+292), Свердловская область (+276), ХМАО (+265), Иркутская область (+243). По остальным регионам ситуация выглядит так:

Фото © стопкоронавирус.рф

За сутки умерло 176 пациентов с CoViD-19 (10 843 летальных исхода за всё время). Также за сутки в России полностью выздоровело 8805 человек (481 316 за весь период).

А в мире число заболевших продолжает расти — выявлено уже более 12 миллионов. Большинство случаев заражения зарегистрировано в США (3 051 427), Бразилии (1 713 160) и Индии (742 417).

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