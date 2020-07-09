За сутки в России выявили 6509 случаев коронавируса

За сутки в России выявлено ещё 6509 случаев коронавируса, при этом у 27,3% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксирован 707 301 случай во всех 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости заболевших — Москва (+586 случаев за сутки), Петербург (+292), Свердловская область (+276), ХМАО (+265), Иркутская область (+243). По остальным регионам ситуация выглядит так:

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За сутки умерло 176 пациентов с CoViD-19 (10 843 летальных исхода за всё время). Также за сутки в России полностью выздоровело 8805 человек (481 316 за весь период).