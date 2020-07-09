Мама два раза сдала тест на CoViD-19 из-за похожих симптомов, но диагноз оказался куда страшнее

25-летняя Бэт Питт-Роше ещё с Рождества стала замечать странные симптомы. Её постоянно лихорадило, донимал кашель и беспокоили проблемы с дыханием. Молодая мама считала, что это просто неудачная простуда, но время шло, а здоровье не улучшалось. И как только началась коронавирусная паника и появились тесты, Бет тут же решила сделать один, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / thepittrochediaries

Результат оказался отрицательным, но болезнь не проходила. Молодая мама сделала ещё один тест, чтобы проверить, вдруг в первый раз что-то пошло не так. Но и этот тест оказался отрицательным, зато врачи обнаружили кое-что похуже. Бет отправили на обследование, во время которого выяснилось, что у неё рак груди в последней стадии.

Они сказали, что без лечения я протяну месяцев пять-восемь, не больше. Мои ощущения тогда не передать словами. Это было просто ужасно. Я начала задыхаться, но слёз не было Бет Питт-Роше

Фото © Instagram / thepittrochediaries

В 2016 году у девушки уже находили рак груди. Тогда его смогли вовремя обнаружить, поэтому сперва вырезали опухоль, а потом уничтожили опасные остатки при помощи химиотерапии. Молодая мама тогда еле справилась со стрессом, но она держалась ради малыша, которого родила незадолго до этого. Когда врачи предложили мастэктомию, чтобы избежать дальнейших рисков, Бет согласилась. Именно поэтому она была уверена, что теперь в безопасности.

Фото © Instagram / thepittrochediaries

Несмотря на то что Бет продолжает бороться, она понимает, что у её жизни теперь появилась конечная точка. Она старается по мере возможности жить на всю катушку. Недавно ей в голову пришла идея. В изоляции они с мужем и детьми смотрели сериал "После жизни", где главный герой приходит в себя после смерти жены. В этом ему помогает пёс Бренди. И девушка решила повторить это в жизни.