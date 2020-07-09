Учёные назвали вирус герпеса причиной депрессии. И это хорошая новость

В Японии учёные Медицинского университета Дзикей обнаружили и доказали, что депрессия развивается у человека из-за вируса герпеса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на профессора Кадзухиро Кондо.

Он рассказал, что всего существует восемь видов герпеса, а предметом исследования стал шестой вид, который, как и другие, живёт в организме каждого человека всю жизнь.

— Обычно он прячется в крови. При стрессе или усталости его количество увеличивается, и он проявляется и в слюне. Через нос он пытается проникнуть в мозг, чтобы заразить его, — рассказал Кондо.

Учёный отметил, что между мозгом и задней частью носа есть обонятельная луковица, которая в том числе влияет на эмоции. Заражая её, вирус запускает процесс разрушения клеток за счёт большого количества кальция, который направляется протеином SITH-1.

— Когда клетки обонятельной луковицы умирают, это влияет и на эмоции. Например, накапливается стресс, — пояснил исследователь.

Кондо подчеркнул, что реакция мозга на стрессовые ситуации является причиной депрессии, а из-за разрушения клеток обонятельной луковицы она становится чрезмерной. Результаты экспериментов показали, что у 80% людей с подтверждённой депрессией найден протеин SITH-1.

Концентрацию этого белка в организме можно вычислить с помощью специфических антител. Дело в том, что SITH-1 не может самостоятельно направлять в клетки кальций и в этом ему помогает ещё один протеин — CAML. Соединение, которое они образуют, воспринимается организмом враждебно, за счёт чего и появляются антитела.