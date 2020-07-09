В Московском зоопарке на свет появились птенцы фламинго — видео

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В Московском зоопарке с середины июня начали вылупляться птенцы красных и розовых фламинго. На свет уже появились один розовый и четверо красных. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Маленьких фламинго можно увидеть на большом пруду вместе с кланом статных сородичей. Сейчас птенцы лишь отдалённо напоминают своих роскошных родителей. Розовый пигмент появится ещё нескоро: через несколько месяцев они начнут краснеть, но даже через год у них ещё будет виден серый цвет на оперении.

В Московском зоопарке фламинго гнездятся ежегодно. Вначале пара тщательно выбирает место для гнездования. В борьбе за лучшую позицию часто случаются перепалки. Когда все споры окончены, птицы строят гнездо из глины. Оба родителя в равной степени ухаживают за потомством: высиживают яйца, кормят малышей.