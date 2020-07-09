"Вот такой лайфхак". Медведев рассказал о качествах, которыми должен обладать президент

Сила воли и ответственность — два самых главных качества, которыми должен обладать президент России. Об этом рассказал замглавы Совета безопасности РФ и экс-глава государства Дмитрий Медведев. По его словам, эти качества должны быть присущи любому человеку.

— Самое главное — это работать по-серьёзному, принимать взвешенные решения, ответственно относиться к своим обязанностям. Мне кажется, это главное качество для любого человека. Работоспособность и сила воли — для того, чтобы достигнуть успехов. И на государственной должности, и в любой другой деятельности. Вот такой лайфхак, — рассказал Медведев в беседе с "Комсомольской правдой".

Медведев стал главой государства в 42 года. Он рассказал, что, занимая высокопоставленные должности, старается следить за мнениями не только в СМИ, но и в социальных сетях. Экс-президент отметил, что в нынешнее время некоторые блогеры намного популярнее отдельных журналистов, однако при этом любимчиков, за которыми он следит постоянно, у Медведева нет.