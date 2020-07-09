Медведев — об общении с Путиным: Добрые товарищеские отношения

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что с президентом России Владимиром Путиным у него по-прежнему сохраняются добрые товарищеские отношения и "всё в порядке".

— Этот вопрос я слышу не первый год. И отвечаю на него приблизительно одинаково. У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения, — рассказал он в интервью изданию "Комсомольская правда".

Медведев отметил, что президент — первое лицо страны, а сам он в данный момент является его заместителем по вопросам безопасности. Поэтому зампредседателя Совбеза и глава государства регулярно общаются в различных форматах и по разным вопросам.