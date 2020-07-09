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Медведев — об общении с Путиным: Добрые товарищеские отношения

Зампредседателя Совбеза рассказал, что часто обсуждает с главой государства различные рабочие вопросы.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что с президентом России Владимиром Путиным у него по-прежнему сохраняются добрые товарищеские отношения и "всё в порядке".

Этот вопрос я слышу не первый год. И отвечаю на него приблизительно одинаково. У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения, — рассказал он в интервью изданию "Комсомольская правда".

Медведев отметил, что президент — первое лицо страны, а сам он в данный момент является его заместителем по вопросам безопасности. Поэтому зампредседателя Совбеза и глава государства регулярно общаются в различных форматах и по разным вопросам.

Кроме того, Медведев занимает пост председателя "Единой России", и эта должность также подразумевает частое общение с президентом по партийной проблематике.

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