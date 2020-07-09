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"Не знал, что делать". В Паттайе нашли мёртвым туриста из России

По словам хозяйки апартаментов, мужчина не хотел возвращаться на родину.

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Фото © Twitter / ThaigerNews

В тайском курортном городе Паттайя умер 45-летний гражданин России. Его тело обнаружили в съёмном жилье. На месте инцидента правоохранители не нашли никаких следов борьбы или признаков взлома, передаёт Thaiger.

Турист мог покончить с собой. По словам владелицы апартаментов, 9 июля он должен был покинуть Таиланд и вернуться в Россию. В азиатской стране мужчина застрял из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Хозяйка квартиры отметила, что россиянин не знал, что делать, и не хотел возвращаться на родину.

Полиция проводит расследование случившегося, о смерти гражданина уведомили дипломатов Посольства РФ.

В начале июля в Паттайе по подозрению в убийстве годовалой дочери задержали 33-летнюю россиянку. Женщину госпитализировали из-за попытки суицида.

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