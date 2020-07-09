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Козак: В Кремле никогда не обсуждался вопрос о включении Донбасса в состав РФ

Подобные заявления являются личным мнением отдельных людей.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В Кремле никогда не было разговоров о включении Донецкой и Луганской народных республик в состав России. Об этом рассказал глава Администрации Президента РФ Дмитрий Козак. Ранее о скором присоединении Донбасса заявил руководитель "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай. По словам Козака, эта тема не обсуждалась даже в самых приближённых кругах главы государства.

Относительно различного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке даже в первом приближении никогда не обсуждались, — отметил Козак в беседе с ТАСС.

Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости после государственного переворота на Украине в 2014 году. После этого власти страны начали военную операцию против Донбасса. Вооружённый конфликт продолжается до сих пор.

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