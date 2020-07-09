Козак: В Кремле никогда не обсуждался вопрос о включении Донбасса в состав РФ

В Кремле никогда не было разговоров о включении Донецкой и Луганской народных республик в состав России. Об этом рассказал глава Администрации Президента РФ Дмитрий Козак. Ранее о скором присоединении Донбасса заявил руководитель "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай. По словам Козака, эта тема не обсуждалась даже в самых приближённых кругах главы государства.

— Относительно различного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке даже в первом приближении никогда не обсуждались, — отметил Козак в беседе с ТАСС.