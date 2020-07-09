Глава ФБР назвал Китай главной угрозой для США

Китай в долгосрочной перспективе является главной угрозой Соединённым Штатам, заявил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй.

— Самая большая долгосрочная угроза информационной и интеллектуальной собственности нашей страны и нашей экономической жизнеспособности — это угроза контрразведки и экономического шпионажа со стороны Китая. Это угроза нашей экономической безопасности и, соответственно, нашей национальной безопасности, — сказал глава ФБР во время выступления в Институте Гудзона.

По словам Рэя, каждые 10 часов его ведомство открывает новое дело, связанное с китайской контрразведкой. Глава ФБР отметил, что сейчас Пекин работает над тем, чтобы поставить под угрозу американские организации здравоохранения, фармацевтические компании и академические учреждения, проводящие важные исследования, связанные с коронавирусом.

Рэй подчеркнул, что речь не идёт о самих китайцах и тем более об американцах китайского происхождения.