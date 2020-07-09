Во Франции назвали "сумасшедшими" разговоры о войне между Россией и Украиной

Сценарий военного конфликта между Москвой и Киевом, который озвучил новый командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, является ещё более сумасшедшим, чем его причины. Такого мнения в своей статье для AgoraVox придерживается французский журналист Кристен Неаль.

Автор публикации напомнил, что первым военную угрозу со стороны России увидел заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар. Неаль также добавил, что Москва не стала бы развязывать полномасштабную войну за три дня из-за конфликта, который длится уже пять лет.

— Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть вопрос открытия на Украине целого исследовательского центра с учётом градуса безумия, которое царит среди элиты страны, — подчеркнул журналист.