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Во Франции назвали "сумасшедшими" разговоры о войне между Россией и Украиной

Ранее в Кремле заявления об этом назвали глупостью.

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Фото © Facebook / ВМС ЗС України

Сценарий военного конфликта между Москвой и Киевом, который озвучил новый командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, является ещё более сумасшедшим, чем его причины. Такого мнения в своей статье для AgoraVox придерживается французский журналист Кристен Неаль.

Автор публикации напомнил, что первым военную угрозу со стороны России увидел заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар. Неаль также добавил, что Москва не стала бы развязывать полномасштабную войну за три дня из-за конфликта, который длится уже пять лет.

Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть вопрос открытия на Украине целого исследовательского центра с учётом градуса безумия, которое царит среди элиты страны, — подчеркнул журналист.

Напомним, в начале этой недели Неижпапа заявил, что Украина готовится к войне с Россией. По его мнению, поводом для конфликта может стать попытка восстановить подачу воды в Крым. В Кремле назвали это заявление глупостью, а в Совфеде оценили низкую техническую подготовленность украинской армии.

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