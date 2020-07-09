Россияне назвали самые интересные профессии

Самыми интересными россияне считают профессии дизайнера (21% респондентов), журналиста (15%), инженера (14%) и водителя (13%). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".

В десятку самых интересных профессий попали также врачи, учёные, учителя, программисты, артисты, строители и пилоты. Также отмечается, что около трети опрошенных граждан поделились, что на выбор их будущего рода деятельности повлиял предполагаемый уровень дохода. 30% опрошенных ориентировались на мнение членов семьи, 23% — на возможность карьерного роста, а ещё 12% — на взгляды друзей.