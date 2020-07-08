Детёныши карликовой мары родились в Московском зоопарке — видео

Видео © Отдел внешних коммуникаций Московского зоопарка

В стенах Московского зоопарка на свет появились двое детёнышей карликовой мары. Радостной вестью поделились в пресс-службе зоосада.

— Двое детёнышей чакоанской мары родились в зоопарке 16 июня. Всё прошло хорошо, заботливая мама тщательно вылизала малышей и начала их выкармливать, — сообщили Лайфу в отделе внешних коммуникаций.

Так как в природе животные этого вида довольно пугливые, специалисты постарались создать для них максимально комфортные условия. До четырёх месяцев зверьков будет выкармливать мама.

Родители малышей приехали в зоопарк из Праги почти шесть лет назад. В 2017 и 2018 году у них уже появлялось по одному детёнышу. Полюбоваться на карликовых мар можно в "Доме птиц".

Взрослая мара. Фото предоставлено Лайфу отделом внешних коммуникаций Московского зоопарка 1 / 2

Мара обыкновенная — достаточно известный крупный грызун. Карликовая или чакоанская мара не может похвастаться такой популярностью, как правило, о ней знают лишь специалисты. Животные этого вида весят около двух килограммов. Внешне зверёк напоминает смесь зайца, капибары и маленького копытного оленька, однако на самом деле это грызун из семейства свинковых. Чаще всего его можно встретить на юго-востоке Южной Америки.