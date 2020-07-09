Метеорологи спрогнозировали изменение климата в ближайшие пять лет

Последняя пятилетка стала самой тёплой в истории наблюдений.

В течение каждого из следующих пяти лет среднегодовая глобальная температура, возможно, будет как минимум на 1°С выше доиндустриального уровня 1850–1900-х годов. С вероятностью 20% она превысит 1,5°С в период с 2020 по 2024 год, сообщается в новых прогнозах Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Как отмечается, последние пять лет стали самыми тёплыми в истории метеонаблюдений. По словам генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа, главная задача — удержать глобальное повышение температуры в XXI веке на уровне значительно ниже 2°С по сравнению с доиндустриальными уровнями.

В прогнозах организации учитываются как естественные колебания, так и влияние человека на климат. При этом прогностические модели не берут в расчёт изменения в выбросах парниковых газов и аэрозолей в результате мер по изоляции населения во время пандемии коронавирусной инфекции.