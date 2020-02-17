Треть животных и растений планеты может исчезнуть к 2070 году

Исследователи ожидают, что животные, которые живут в тропиках, будут вымирать быстрее других.

Треть мировой фауны и флоры может исчезнуть через 50 лет из-за изменения климата. К такому выводу пришли американские учёные с кафедры экологии и эволюционной биологии Университета Аризоны, их статья была опубликована в научном журнале PNAS.

Исследователи проанализировали данные о 538 видах растений и животных со всего мира, 44% из которых уже вымерли в отдельных ареалах. Они обнаружили, что в районах, которые больше всего пострадали от исчезновения видов, "происходили большие и более резкие температурные изменения".

В частности, там столбик термометра поднимался более чем на 0,5 °C. А рост температуры на 2,9 °C и выше, по словам специалистов, приводил к локальному исчезновению 95% видов.

Эксперты напомнили, что прошлый месяц был самым жарким январём за 141 год ведения климатических записей, и 2020 год "с большой вероятностью войдёт в число пяти самых тёплых лет за всю историю". Также, согласно статистическому анализу Национальных центров экологической информации NOAA, предыдущее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений.

— Когда мы соберём вместе все эти фрагменты информации для каждого вида, мы сможем дать подробные оценки глобальных показателей вымирания для сотен видов растений и животных, — заявил один из исследователей Кристиан Роман-Паласио.

Исследователи ожидают, что животные, которые живут в тропиках, будут вымирать быстрее других. В частности, виды, обитающие в знойном климате, в два-четыре раза чаще подвержены исчезновению, чем флора и фауна в умеренных районах.

— Если мы будем придерживаться Парижского соглашения по борьбе с изменением климата, то к 2070 году можем потерять около 20% видов растений и животных. Но если люди вызовут более сильное потепление, мы можем потерять свыше трети или даже половину всех видов животных и растений мира, — заключил исследователь Джон Дж. Винс.

Ранее Лайф писал, что эксперты прогнозируют усиление "раскачки" погоды на всей планете. Причиной таких климатических изменений называют смесь естественных и антропогенных процессов, где роль последних растёт из года в год.