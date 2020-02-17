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Регион
Опубликовано 17 февраля 2020, 17:40

Треть животных и растений планеты может исчезнуть к 2070 году

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Исследователи ожидают, что животные, которые живут в тропиках, будут вымирать быстрее других.

Треть мировой фауны и флоры может исчезнуть через 50 лет из-за изменения климата. К такому выводу пришли американские учёные с кафедры экологии и эволюционной биологии Университета Аризоны, их статья была опубликована в научном журнале PNAS.

Исследователи проанализировали данные о 538 видах растений и животных со всего мира, 44% из которых уже вымерли в отдельных ареалах. Они обнаружили, что в районах, которые больше всего пострадали от исчезновения видов, "происходили большие и более резкие температурные изменения".

В частности, там столбик термометра поднимался более чем на 0,5 °C. А рост температуры на 2,9 °C и выше, по словам специалистов, приводил к локальному исчезновению 95% видов.

Эксперты напомнили, что прошлый месяц был самым жарким январём за 141 год ведения климатических записей, и 2020 год "с большой вероятностью войдёт в число пяти самых тёплых лет за всю историю". Также, согласно статистическому анализу Национальных центров экологической информации NOAA, предыдущее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений.

Когда мы соберём вместе все эти фрагменты информации для каждого вида, мы сможем дать подробные оценки глобальных показателей вымирания для сотен видов растений и животных, — заявил один из исследователей Кристиан Роман-Паласио.

Исследователи ожидают, что животные, которые живут в тропиках, будут вымирать быстрее других. В частности, виды, обитающие в знойном климате, в два-четыре раза чаще подвержены исчезновению, чем флора и фауна в умеренных районах.

Если мы будем придерживаться Парижского соглашения по борьбе с изменением климата, то к 2070 году можем потерять около 20% видов растений и животных. Но если люди вызовут более сильное потепление, мы можем потерять свыше трети или даже половину всех видов животных и растений мира, — заключил исследователь Джон Дж. Винс.

Ранее Лайф писал, что эксперты прогнозируют усиление "раскачки" погоды на всей планете. Причиной таких климатических изменений называют смесь естественных и антропогенных процессов, где роль последних растёт из года в год.

В связи с этим изменение климата может стать главной причиной исчезновения традиционных французских вин из Бургундии, Бордо и других регионов.

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Анна Сокова
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