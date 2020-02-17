Треть животных и растений планеты может исчезнуть к 2070 году
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Исследователи ожидают, что животные, которые живут в тропиках, будут вымирать быстрее других.
Треть мировой фауны и флоры может исчезнуть через 50 лет из-за изменения климата. К такому выводу пришли американские учёные с кафедры экологии и эволюционной биологии Университета Аризоны, их статья была опубликована в научном журнале PNAS.
Исследователи проанализировали данные о 538 видах растений и животных со всего мира, 44% из которых уже вымерли в отдельных ареалах. Они обнаружили, что в районах, которые больше всего пострадали от исчезновения видов, "происходили большие и более резкие температурные изменения".
В частности, там столбик термометра поднимался более чем на 0,5 °C. А рост температуры на 2,9 °C и выше, по словам специалистов, приводил к локальному исчезновению 95% видов.
Эксперты напомнили, что прошлый месяц был самым жарким январём за 141 год ведения климатических записей, и 2020 год "с большой вероятностью войдёт в число пяти самых тёплых лет за всю историю". Также, согласно статистическому анализу Национальных центров экологической информации NOAA, предыдущее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений.
— Когда мы соберём вместе все эти фрагменты информации для каждого вида, мы сможем дать подробные оценки глобальных показателей вымирания для сотен видов растений и животных, — заявил один из исследователей Кристиан Роман-Паласио.
Исследователи ожидают, что животные, которые живут в тропиках, будут вымирать быстрее других. В частности, виды, обитающие в знойном климате, в два-четыре раза чаще подвержены исчезновению, чем флора и фауна в умеренных районах.
— Если мы будем придерживаться Парижского соглашения по борьбе с изменением климата, то к 2070 году можем потерять около 20% видов растений и животных. Но если люди вызовут более сильное потепление, мы можем потерять свыше трети или даже половину всех видов животных и растений мира, — заключил исследователь Джон Дж. Винс.
Ранее Лайф писал, что эксперты прогнозируют усиление "раскачки" погоды на всей планете. Причиной таких климатических изменений называют смесь естественных и антропогенных процессов, где роль последних растёт из года в год.
В связи с этим изменение климата может стать главной причиной исчезновения традиционных французских вин из Бургундии, Бордо и других регионов.