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Илон Маск заявил о скором создании полностью автономной машины

Tesla также разрабатывает системы охлаждения, которые позволят использовать в авто более совершенные компьютеры.

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Фото © EPA / TASS

Американский производитель электромобилей Tesla "очень близок" к созданию автомобиля с технологией полной автоматизации — пятого уровня автономного вождения. Об этом рассказал предприниматель Илон Маск, передаёт Reuters.

По словам главы компании, такая машина сможет ездить по дорогам без участия водителя.

Я очень уверен, что пятый уровень, или практически полная автономия, произойдёт, и я думаю, что это случится очень быстро. Я по-прежнему уверен, что в этом году у нас будет базовая функциональность для пятого уровня автономии, — сказал Маск в видеосообщении на открытии шанхайской ежегодной Всемирной конференции по искусственному интеллекту.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что компания Tesla в течение пяти дней увеличивала свою стоимость в среднем на 14 миллиардов долларов в сутки.

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