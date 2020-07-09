Илон Маск заявил о скором создании полностью автономной машины

Американский производитель электромобилей Tesla "очень близок" к созданию автомобиля с технологией полной автоматизации — пятого уровня автономного вождения. Об этом рассказал предприниматель Илон Маск, передаёт Reuters.
По словам главы компании, такая машина сможет ездить по дорогам без участия водителя.
— Я очень уверен, что пятый уровень, или практически полная автономия, произойдёт, и я думаю, что это случится очень быстро. Я по-прежнему уверен, что в этом году у нас будет базовая функциональность для пятого уровня автономии, — сказал Маск в видеосообщении на открытии шанхайской ежегодной Всемирной конференции по искусственному интеллекту.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что компания Tesla в течение пяти дней увеличивала свою стоимость в среднем на 14 миллиардов долларов в сутки.
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