Илон Маск заявил о скором создании полностью автономной машины

— Я очень уверен, что пятый уровень, или практически полная автономия, произойдёт, и я думаю, что это случится очень быстро. Я по-прежнему уверен, что в этом году у нас будет базовая функциональность для пятого уровня автономии, — сказал Маск в видеосообщении на открытии шанхайской ежегодной Всемирной конференции по искусственному интеллекту.