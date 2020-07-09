Медведев рассказал о самых тяжёлых моментах премьерства

Экономические кризисы и принятие непопулярных решений, в частности изменение пенсионной системы, были самыми сложными моментами для Дмитрия Медведева, когда он занимал пост премьер-министра России. Об этом замруководителя Совбеза рассказал "Комсомольской правде".
— Работа председателем правительства — сложная и оперативная. Всегда что-нибудь да происходит. Каждый день нужно принимать решения, выпускать документы, которые прямо отражаются на жизни людей, — отметил экс-премьер.
Медведев напомнил, что против России были введены санкции, когда он занимал пост главы кабмина. Политик отметил, что страна приспособилась к ограничительным мерам и эксперты, в том числе зарубежные, признают, что санкции не оказывают на российскую экономику практически никакого воздействия.
Медведев рассказал, что получает от людей письма, в которых они вспоминают как о стабильности в экономике в период его премьерства, так и о эпизодах, касающихся пенсионной реформы.
По словам Медведева, занимавшего пост главы государства с 2008 по 2012 год, российский лидер должен обладать силой воли и ответственностью.
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