"Всё ещё впереди". Медведев рассказал о бизнесе своего сына

Сын зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева занимается бизнесом в сфере цифровой экономики. Однако больших успехов в этом направлении 25-летний Илья пока не достиг. При этом его отец в беседе с "Комсомольской правдой" выразил надежду, что у парня всё впереди.

— Он пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики. Ну, такими вещами, которые сейчас очень популярны у молодёжи. Причём занимается этим сам и занимается с удовольствием. Особых успехов пока я там у него не видел, но надеюсь, что всё ещё впереди, — рассказал Медведев.

О личной жизни сына экс-глава государства рассказывать не стал. На вопрос о том, есть ли у незамужних сотрудниц издания шанс, Медведев предложил не разочаровывать девушек и завершить разговор о парне.