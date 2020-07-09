Первые минуты после прорыва дамбы в подмосковной Рузе попали на видео

Житель подмосковной Рузы успел запечатлеть на видео первые минуты после прорыва дамбы. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как постепенно увеличивающийся поток несёт деревья, обломки, шины.

В какой-то момент вода начинает подтапливать улицу, на которой стоит автор видео.