Первые минуты после прорыва дамбы в подмосковной Рузе попали на видео

Житель подмосковной Рузы успел запечатлеть на видео первые минуты после прорыва дамбы. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как постепенно увеличивающийся поток несёт деревья, обломки, шины.
В какой-то момент вода начинает подтапливать улицу, на которой стоит автор видео.
Напомним, из-за сильных осадков в Рузе прорвало дамбу, в результате чего подтопило 29 приусадебных участков, а два жилых дома смыло. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил в кратчайшие сроки ликвидировать последствия ЧП и оказать максимальную помощь пострадавшим.
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