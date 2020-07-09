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Первые минуты после прорыва дамбы в подмосковной Рузе попали на видео

На кадрах видно, как поток несёт деревья и обломки и постепенно увеличивается.

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Житель подмосковной Рузы успел запечатлеть на видео первые минуты после прорыва дамбы. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как постепенно увеличивающийся поток несёт деревья, обломки, шины.

В какой-то момент вода начинает подтапливать улицу, на которой стоит автор видео.

Напомним, из-за сильных осадков в Рузе прорвало дамбу, в результате чего подтопило 29 приусадебных участков, а два жилых дома смыло. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил в кратчайшие сроки ликвидировать последствия ЧП и оказать максимальную помощь пострадавшим.

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