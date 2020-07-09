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В Екатеринбурге неизвестные похитили человека посреди улицы — видео

Злоумышленники скрылись на чёрной "Ладе".

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Видео © Telegram / Екатеринбург № 1

В Екатеринбурге два человека в масках в центре города затолкали человека в машину и увезли в неизвестном направлении. Похищение на улице Шейнкмана попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Екатеринбург № 1".

По данным издания, злоумышленники выволокли из строительного вагончика хозяина участка, который там проживал. На кадрах с места событий видно, как мужчина сопротивляется, но его насильно сажают в чёрную "Ладу", после чего автомобиль уезжает.

Отмечается, что всё произошло примерно в пять утра, соседи проснулись от криков и вызвали полицию.

Как сообщили в пресс-группе городского УМВД РФ по Екатеринбургу РИА "Новости", сотрудники полиции проверяют сообщения о похищении человека. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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