Тутберидзе среди преступников. Как она попала в рейтинг тренеров-отморозков

Этери Тутберидзе (Россия) Фигурное катание

Этери Тутберидзе — на данный момент однозначно лучший тренер мира, и на ISU Skating Awards наверняка именно она заберёт главную награду. Однако методы работы российского специалиста во всём мире до сих пор критикуют. Никто не может точно сказать, насколько Тутберидзе жестока во время тренировочного процесса, однако она производит впечатление очень жёсткого и требовательного наставника. И факт остаётся фактом: взрослых чемпионов у неё нет.

Такую систему, которую кто-то назовёт токсичной, выдерживают далеко не все. Многие спортсмены и спортсменки предпочитают уходить к другим тренерам или вовсе завершают карьеру. Японский журнал Elle вспоминает только Юлию Липницкую и Евгению Медведеву, но на самом деле таких примеров гораздо больше, Лайф подробно рассказывал о бывших учениках Этери Георгиевны.

Алекс Кора (Пуэрто-Рико) Бейсбол

Алекс Кора — один из талантливейших бейсбольных менеджеров, который в 2017 году привёл "Хьюстон Астрос" к первой в их истории победе в Мировой серии. Однако не зря же он угодил в токсичный список. Оказалось, что Кора откровенно мошенничал: он, его штаб и игроки во время матчей смотрели трансляцию со специальной камеры, изучая все тайные знаки соперников. Это помогало его команде подготовиться к ударам. То есть соперник делал лёгкий стук, а Кора уже знал, как именно он будет бросать мяч, и игроки его команды были к этому заранее готовы.

Когда читерская схема вскрылась, Кору сначала подвергли жёсткой критике, а затем отправили в отставку из "Бостон Ред Сокс", где он на тот момент работал. Как мы видим, в девизе "для победы все средства хороши" тоже есть свои нюансы.

Жак Мрозек (Франция) Фигурное катание

Мрозек — чемпион Франции по фигурному катанию, а также участник двух Олимпиад. Но 2020 год перечеркнул его спортивные достижения вскрывшимися подробностями карьеры. Жак стал одним из главных участников сексуального скандала во французском фигурном катании. Его бывшая ученица рассказала, что с 14 до 18 лет подвергалась сексуальному насилию с его стороны.

Наедине Мрозек склонял юную подопечную к связи, а на публике вёл себя так, будто ничего не происходит. Девушка призналась, что тогда воспринимала это как игру о "тайной любви" и не понимала, что её используют как сексуальный объект. Сам же тренер заявил, что вообще не помнит, чтобы у него были "проблемы" с кем-то из фигуристок, однако теперь ему предстоит ответить за свои действия. Как и его коллеге по цеху Жилю Бейеру, который уже признал сексуальную связь с другой несовершеннолетней фигуристкой.

Масато Учида (Япония) Американский футбол

Японский тренер по американскому футболу Масато Учида ушёл далеко за грани спорта в своём управлении командой. В 2018 году игрок университетской команды сделал грубейший захват, который привёл к тяжёлой травме соперника. При этом у того даже мяча не было — выглядит это просто ужасно.

Как выяснилось позднее, футболист действовал по прямой указке тренера: "Если ты этого не сделаешь, ты просто бесполезен". В Америке к таким вещам относятся очень серьёзно, этот приём квалифицировали чуть ли не как покушение на убийство, было проведено полицейское расследование. В его ходе и было установлено, что во всём виноват Учида: он устроил в команде такую токсичную среду, что ничего общего со спортивными принципами там не осталось. В итоге его пожизненно отстранили от любой подобной деятельности.

Как Тутберидзе оказалась в этом списке?

Казалось бы, одни мошенники, насильники и люди, тотально наплевавшие на спортивные принципы. Как вообще в этом списке могла оказаться Этери Тутберидзе? Она не нарушает никаких спортивных правил, её спортсменки абсолютно чисто побеждают на соревнованиях. Единственное, в чём её действительно можно обвинить, — она слишком хорошо готовит фигуристов! А её "читерское" оружие — это не подглядывание за соперниками, а четверные прыжки, которые другим просто не под силу.