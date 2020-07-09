В Минобороны Сербии протесты из-за карантина назвали попыткой начать гражданскую войну

#Serbia 🇷🇸: just like last night the protesters are gathering in front of parliament in #Belgrade, riot police is also deployed around the building pic.twitter.com/Dwup31vzsn— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) July 8, 2020
Глава Министерства обороны Сербии Александр Вулин считает, что массовые беспорядки из-за объявленных президентом Александром Вучичем планов ввести новые ограничения в связи с коронавирусом — попытка начать гражданскую войну. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— У нас ужасное насилие на улицах, у нас есть попытка государственного переворота, а также попытка силой захватить власть и спровоцировать гражданскую войну в Сербии. Это нельзя описать и объяснить иначе, — подчеркнул Вулин.
Он отметил, что нет никаких причин для того, чтобы нападать на полицию, избивать людей на улицах, а также поджигать ассамблею и мэрию в Нови-Саде.
Напомним, вечером 7 июля президент Сербии объявил комендантский час, который уже действовал во время режима ЧС с марта по 6 мая. Это вызвало вспышку массовых беспорядков. Радикалы смогли прорвать кордон полиции и пробраться на территорию парламента. Под предводительством оппозиционных активистов они пробрались в холл здания, однако были задержаны.
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