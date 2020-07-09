Врач призвала россиян не расслабляться из-за снятия ограничений

Москвичам лучше не расслабляться раньше времени и продолжать соблюдать все меры предосторожности. Об этом в эфире НСН сказала заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 52 Инна Самсонова, комментируя очередной этап снятия ограничений в Москве.

— Посоветую то, что говорю своим близким, родственникам и друзьям. Расслабляться нельзя. Вирус есть. Нужно носить маски при скоплении людей, обрабатывать руки, — подчеркнула она.

Врач отметила, что пока дату полного возвращения к прежнему ритму жизни назвать сложно. Однако стоит отметить, что всплеска новых случаев CoViD-19 после снятия временных ограничений не произошло.

— После снятия ограничений, когда пришла тёплая погода и на улицах появилось большое количество отдыхающих, мы ждали всплеска. Но на настоящий момент точно можно сказать, что количество прироста заболевших мы не видим, по крайней мере, в нашей 52-й больнице, — рассказала Самсонова.

По словам врача, говорить о второй волне вируса сложно, так как сам по себе CoViD-19 не похож на остальные болезни и прогнозировать развитие ситуации трудно. Но в любом случае нужно быть готовыми к негативному сценарию, отметила Самсонова.