На Алтае зафиксировали вспышку трихинеллёза. Местные жители поели вяленой медвежатины

В Республике Алтай произошла вспышка трихинеллёза после того, как местные жители поели вяленой медвежатины, сообщает агентство " Интерфакс " со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора РФ.

В больницу доставили 11 человек. Отмечается, что заражение случилось потому, что мясо не было термически обработанным, а трихинеллы выжили в вяленом продукте.

Среди жителей республики много охотников, добычей которых становятся в том числе медведи. Однако, как подчеркнули в управлении Роспотребнадзора, после охоты необходимо сдавать всё мясо на ветеринарный контроль и только после этого можно употреблять его в пищу.