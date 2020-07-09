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На Алтае зафиксировали вспышку трихинеллёза. Местные жители поели вяленой медвежатины

Госпитализировали более десяти человек.

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Фото © Pixabay

В Республике Алтай произошла вспышка трихинеллёза после того, как местные жители поели вяленой медвежатины, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора РФ.

В больницу доставили 11 человек. Отмечается, что заражение случилось потому, что мясо не было термически обработанным, а трихинеллы выжили в вяленом продукте.

Среди жителей республики много охотников, добычей которых становятся в том числе медведи. Однако, как подчеркнули в управлении Роспотребнадзора, после охоты необходимо сдавать всё мясо на ветеринарный контроль и только после этого можно употреблять его в пищу.

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