СМИ: Полиция ищет мэра столицы Южной Кореи

Отмечается, что об исчезновении столичного градоначальника сообщила его дочь. Она подала заявление в полицию около 17:17 (11:17 мск) и рассказала, что Пак Вон Сун "ушёл из дома четыре-пять часов назад". При этом мэр столицы оставил "слова, похожие на завещание", а его телефон выключен.