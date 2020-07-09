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СМИ: Полиция ищет мэра столицы Южной Кореи

Об исчезновении градоначальника Сеула сообщила его дочь.

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Фото © "Википедия"

Полиция Южной Кореи начала поиски мэра Сеула Пак Вон Суна, сообщает агентство Younhap.

Отмечается, что об исчезновении столичного градоначальника сообщила его дочь. Она подала заявление в полицию около 17:17 (11:17 мск) и рассказала, что Пак Вон Сун "ушёл из дома четыре-пять часов назад". При этом мэр столицы оставил "слова, похожие на завещание", а его телефон выключен.

Полиция организовала масштабную поисковую операцию с применением беспилотников и собак.

Ранее администрация Сеула сообщила, что одну из встреч мэра отменили из-за "неизбежных обстоятельств".

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